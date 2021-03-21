Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 122,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 122,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 122 744 816 человек, из них выздоровели 69 492 055 человек. Количество умерших возросло до 2 709 318.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 782 305), Бразилия (11 950 459), Индия (11 555 284), Россия (4 397 816), Великобритания (4 304 839), Франция (4 277 183), Италия (3 356 331) и Испания (3 212 332).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (541 913), Бразилии (292 752) и Мексике (197 827).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 584 972. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 535 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 775 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.