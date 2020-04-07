Коронавірус в Італії: важкохворих стало менше, але кількість смертей за добу зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Італії, одній з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн світу, продовжує знижуватися кількість хворих на COVID-19 пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, однак водночас знову зросла добова кількість смертей. Як повідомила у понеділок, 6 квітня, служба цивільного захисту країни, за останню добу в країні померли 636 людей, інфікованих коронавірусом, пише УНН із посиланням на DW.
Ця кількість загиблих - це на 111 більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 525 летальних випадків. Загальна кількість смертей в країні від коронавірусу становить 16 523. За цим показником Італія продовжує утримувати лідерство у світі.
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Водночас в країні продовжує знижуватися кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Таких за останню добу стало на 79 менше у порівнянні з попереднім днем. Загальне число пацієнтів у реанімації становить 3898, два дні тому служба цивільного захисту повідомляла про 3994 таких пацієнти. Цей показник є досить важливим через перевантаженість італійських лікарень, особливо в кризових регіонах на півночі країни, зазначає агентство новин dpa.
Також зменшився приріст загальної кількості інфікованих, що зросла за добу на 2,8 відсотка і сягнула позначки у 132547 осіб. Днем раніше приріст становив 4 відсотки. Кількість нових випадків за останню добу — 3599 — є найнижчою з 17 березня.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.