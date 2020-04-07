Коронавірус в Італії: важкохворих стало менше, але кількість смертей за добу зросла

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Італії, одній з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн світу, продовжує знижуватися кількість хворих на COVID-19 пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, однак водночас знову зросла добова кількість смертей. Як повідомила у понеділок, 6 квітня, служба цивільного захисту країни, за останню добу в країні померли 636 людей, інфікованих коронавірусом, пише УНН із посиланням на DW.