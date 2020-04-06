В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від коронавірусу з 19 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Італії зафіксували найнижчу денну кількість летальних випадків від нового коронавірусу за останні два тижні. Як повідомила служба цивільного захисту країни ввечері у неділю, 5 квітня, за останню добу зафіксовано 525 смертей, що є найнижчим показником з 19 березня, інформує УНН із посиланням на DW та AFP.
“Це — хороші новини, але ми й надалі маємо бути насторожі”, — сказав очільник служби Анджело Боррелі. Напередодні служба повідомляла про 681 летальний випадок від коронавірусу. Загальна кількість жертв коронавірусної інфекції в Італії, за даними служби цивільного захисту, становить 15887 осіб.
Також скоротилася кількість пацієнтів, які перебувають у критичному стані і потребують інтенсивної терапії.
Кількість інфікованих у країні за останню добу зросла на 4136 осіб, що також є найнижчим показником за останні п’ять днів. Загалом у країні зафіксовано 128 948 випадків захворювання.
“Крива досягла максимального рівня і почала спадати. Це — результат, якого ми повинні досягати кожного дня”, — заявив керівник провідного в країні Національного інституту здоров’я Сільвіо Брусаферро. Він додав, що у разі підтвердження тенденції потрібно починати розмірковувати про “другу фазу”, а саме: як втримати поширення інфекції на низькому рівні.
Нагадаємо, за кількістю померлих від спричиненої новим коронавірусом хвороби Італія утримує лідерство у світі. За кількістю зафіксованих випадків зараження в Європі її випередила Іспанія.
Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.