В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від коронавірусу з 19 березня

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Італії зафіксували найнижчу денну кількість летальних випадків від нового коронавірусу за останні два тижні. Як повідомила служба цивільного захисту країни ввечері у неділю, 5 квітня, за останню добу зафіксовано 525 смертей, що є найнижчим показником з 19 березня, інформує УНН із посиланням на DW та AFP.