В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса с 19 марта

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Италии зафиксировали самое низкое дневное количество летальных случаев от нового коронавируса за последние две недели. Как сообщила служба гражданской защиты страны вечером в воскресенье, 5 апреля, за последние сутки зафиксировано 525 смертей, что является самым низким показателем с 19 марта, информирует УНН со ссылкой на DW и AFP.