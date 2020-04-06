В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса с 19 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Италии зафиксировали самое низкое дневное количество летальных случаев от нового коронавируса за последние две недели. Как сообщила служба гражданской защиты страны вечером в воскресенье, 5 апреля, за последние сутки зафиксировано 525 смертей, что является самым низким показателем с 19 марта, информирует УНН со ссылкой на DW и AFP.
“Это — хорошие новости, но мы и в дальнейшем должны быть настороже”, — сказал глава службы Анджело Боррели. Накануне служба сообщала про 681 летальный случай от коронавируса. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в Италии, по данным службы гражданской защиты, составляет 15 887 человек.
Также сократилось количество пациентов, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в интенсивной терапии.
Количество инфицированных в стране за последние сутки выросло на 4136 человек, что также является самым низким показателем за последние пять дней. Всего в стране зафиксировано 128 948 случаев заболевания.
“Кривая достигла максимального уровня и начала спадать. Это — результат, которого мы должны достигать каждый день”, — заявил руководитель ведущего в стране Национального института здоровья Сильвио Брусаферро. Он добавил, что в случае подтверждения тенденции нужно начинать думать о “второй фазе”, а именно: как удержать распространение инфекции на низком уровне.
Напомним, по числу умерших от вызванной новым коронавирусом болезни Италия удерживает лидерство в мире. По количеству зафиксированных случаев заражения в Европе ее опередила Испания.
Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.