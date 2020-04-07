Коронавирус в Италии: тяжелобольных стало меньше, но количество смертей за сутки выросло

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Италии, одной из наиболее пораженных коронавирусной инфекцией стран мира, продолжает снижаться количество больных COVID-19 пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, однако в то же время снова выросло суточное количество смертей. Как сообщила в понедельник, 6 апреля, служба гражданской защиты страны, за последние сутки в стране погибли 636 человек, инфицированных коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на DW.