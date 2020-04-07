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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63501 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74897 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Коронавирус в Италии: тяжелобольных стало меньше, но количество смертей за сутки выросло

Коронавирус в Италии: тяжелобольных стало меньше, но количество смертей за сутки выросло

Киев  •  УНН

 • 24066 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Италии, одной из наиболее пораженных коронавирусной инфекцией стран мира, продолжает снижаться количество больных COVID-19 пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, однако в то же время снова выросло суточное количество смертей. Как сообщила в понедельник, 6 апреля, служба гражданской защиты страны, за последние сутки в стране погибли 636 человек, инфицированных коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на DW.

Такое количество погибших — это на 111 больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 525 летальных случаев. Общее количество смертей в стране от коронавируса составляет 16 523. По этому показателю Италия продолжает удерживать лидерство в мире.

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В то же время в стране продолжает снижаться количество пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Таких за последние сутки стало на 79 меньше по сравнению с предыдущим днем. Общее число пациентов в реанимации составляет 3898, два дня назад служба гражданской защиты сообщала про 3994 таких пациентов. Этот показатель является достаточно важным из-за перегруженности итальянских больниц, особенно в кризисных регионах на севере страны, отмечает агентство новостей dpa.

Также уменьшился прирост общего количества инфицированных, что выросло за сутки на 2,8 процента и достигло отметки в 132 547 человек. Днем ранее прирост составлял 4 процента. Количество новых случаев за последние сутки — 3599 — является самым низким с 17 марта.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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