Коронавірус: у Москві затримали чоловіка, який вигулював собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Москві в суботу, 4 квітня, поліцейські затримали чоловіка, який вигулював собаку на Патріарших ставках. Відео затримання опублікували очевидиці в районному мікроблозі “Патріарші” в Twitter, передає УНН із посиланням на низку російських ЗМІ, зокрема, Meduza.
На записі видно, як двоє співробітників російської поліції в захисних масках кілька секунд про щось сперечаються з господарем собаки, після чого садять його силою в службову машину. Собака, яка спостерігає за сценою, перебуваючи за огорожею, залишається одна на вулиці.
Як пише видання “Новая газета”, незабаром тварину забрала дружина затриманого, яка дізналася про те, що трапилося з районного чату власників собак. За даними видання, чоловік вигулював собаку в 70 метрах від будинку. Заходи по самоізоляції, введені в Москві через пандемію легеневого захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяють вигулювати домашніх тварин на відстані 100 метрів від власного будинку.
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Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!
Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH
Як пише Meduza, ім’я чоловіка з собакою — Ісус Воробйов. Пізніше його відпустили з поліції під зобов’язання про явку.
“На Воробйова склали протокол за статтею про непокору законному розпорядженню поліцейського. Йому загрожує до 15 діб адміністративного арешту”, — пише видання.
За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в Росії жертвами коронавірусу стали 43 особи. З початку пандемії в країні зафіксовано понад 4,7 тис. випадків зараження COVID-19. У свою чергу одужали 333 особи.