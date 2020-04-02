Пандемія коронавірусу: Путін вдруге звернувся до громадян РФ через ситуацію з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін оголосив, що неробочі дні будуть продовжені до 30 квітня. Відповідну заяву Путін зробив під час телезвернення, яке транслювали федеральні ЗМІ РФ, зазначає УНН.
Залежно від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, заявив Путін, період неробочих днів може бути “переглянутий у бік скорочення”.
У різних регіонах Росії, сказав президент РФ, різна ситуація з виявленими випадками коронавірусу. Влада регіонів, за словами Путіна, може сама обирати, які саме обмежувальні заходи будуть прийняті в рамках оголошеного періоду неробочих днів.
Для наділення глав регіонів додатковими повноваженнями для боротьби з коронавірусом буде видано президентський указ.
Указ президента, який встановлює з 4 по 30 квітня включно неробочі дні зі збереженням за працівниками заробітної плати, вже опублікований на сайті Кремля.
Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін має намір виступити з новим зверненням до росіян, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.
Спеціальний кореспондент “Коммерсанта” Андрій Колесніков, який висвітлює роботу Володимира Путіна, раніше повідомив, що тиждень з 6 по 12 квітня буде оголошено в Росії неробочим. Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про неробочий тиждень, повідомив, що таких рішень поки не прийнято, і повторив, що Путін готує звернення до нації.
25 березня Володимир Путін вже виступав зі зверненням до росіян. Тоді він, зокрема, оголосив тиждень з 30 березня по 5 квітня неробочим і закликав громадян залишатися вдома, щоб зупинити поширення коронавірусу, а також переніс голосування щодо поправок у конституцію РФ.