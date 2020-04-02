Пандемия коронавируса: Путин во второй раз обратился к гражданам РФ из-за ситуации с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочие дни будут продлены до 30 апреля. Соответствующее заявление Путин сделал во время телеобращения, которое транслировали федеральные СМИ РФ, отмечает УНН.
В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, заявил Путин, период нерабочих дней может быть “пересмотрен в сторону сокращения”.
В разных регионах России, сказал президент РФ, разная ситуация с выявленными случаями коронавируса. Власти регионов, по словам Путина, могут сами выбирать, какие именно ограничительные меры будут приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней.
Для наделения глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавирусом будет издан президентский указ.
Указ президента, устанавливающий с 4 по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, уже опубликован на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Специальный корреспондент “Коммерсанта” Андрей Колесников, освещающий работу Владимира Путина, ранее сообщил , что неделя с 6 по 12 апреля будет объявлена в России нерабочей. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о нерабочей неделе, сообщил, что таких решений пока не принято, и повторил, что Путин готовит обращение к нации.
25 марта Владимир Путин уже выступал с обращением к россиянам. Тогда он, в частности, объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и призвал граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса, а также перенес голосование по поправкам в конституцию РФ.