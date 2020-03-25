Пандемія коронавірусу: Путін оголосив про перенесення референдуму щодо Конституції РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін оголосив, що всеросійське голосування по поправках до Конституції, заплановане на 22 квітня, буде перенесено через пандемію коронавірусу, зазначає УНН з посиланням на звернення російського президента до громадян.
Звернення президента РФ транслювалося російськими телеканалами
Нова дата голосування, за словами Путіна, буде визначена пізніше, в залежності від розвитку ситуації з поширенням коронавірусу в Росії.
Раніше Meduza писала про те, що перенесення дати всеросійського голосування обговорюється. Однак офіційно Кремль це заперечував.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Путін вперше зробить звернення до громадян РФ щодо пандемії COVID-19. Пєсков пояснив, що рішення про необхідність такого звернення було прийнято після наради оперштабу по боротьбі з коронавірусом, яка пройшла 24 березня і відвідування Путіним лікарні в Комунарці, де лікуються хворі COVID-19.
У Росії з початку пандемії коронавірусу зафіксовані 658 випадків захворювання, одужали 29 осіб.