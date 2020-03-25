Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ стрімко зросла до 658 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Росії за добу виявлено 163 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, повідомила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова, пише УНН з посиланням на ЗМІ РФ та профільні канали у Telegram.
23 березня була зареєстровано 57 хворих. Загальна кількість досягла 658.
“У Росії на сьогоднішній день 658 хворих в 55 регіонах країни. Видужали 29 осіб. Під наглядом в рамках самоізоляції перебувають 112 тисяч осіб”, — сказала Голікова на засіданні президії координаційної ради по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.
З 163 нових випадків 120 зареєстрували в Москві і 6 в Підмосков’ї. Інфіковані відвідували країни, неблагополучні щодо коронавірусу в останні два тижні.
За останню добу з лікарень виписали п’ятьох людей в Москві і по одному в Нижньому Новгороді і Калінінграді. До тестування приступають дві великі приватні лабораторії в Москві і Санкт-Петербурзі.
Статистика за регіонами РФ (варто зазначити, що Росія вносить у свої дані окуповану українську Автономну республіку Крим під назвою "Республіка Крим" - ред.):
Будівництво тимчасової спецлікарні для інфікованих COVID-19 на околиці Москви, станом на 16 березня 2020 року: