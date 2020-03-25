Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно выросло до 658 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет УНН со ссылкой на СМИ РФ и профильные каналы в Telegram.
23 марта было зарегистрировано 57 заболевших. Общее число достигло 658.
“В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек”, — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Из 163 новых случаев 120 зарегистрировали в Москве и 6 в Подмосковье. Заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели.
За последние сутки из больниц выписали пятерых человек в Москве и по одному в Нижнем Новгороде и Калининграде. К тестированию приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге.
Статистика по регионам РФ (стоит отметить, что Россия вносит в свои данные оккупированную украинскую Автономную республику Крым под названием “Республика Крым” — ред.):
Строительство временной спецбольницы для инфицированных COVID-19 на окраине Москвы, по состоянию на 16 марта 2020 года: