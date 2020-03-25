Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно выросло до 658 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74371 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87723 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100098 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97587 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106929 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92960 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103674 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106159 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130363 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно выросло до 658 человек

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно выросло до 658 человек

Киев  •  УНН

 • 27884 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет УНН со ссылкой на СМИ РФ и профильные каналы в Telegram.

23 марта было зарегистрировано 57 заболевших. Общее число достигло 658.

“В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек”, — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Из 163 новых случаев 120 зарегистрировали в Москве и 6 в Подмосковье. Заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели.

За последние сутки из больниц выписали пятерых человек в Москве и по одному в Нижнем Новгороде и Калининграде. К тестированию приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге.

Статистика по регионам РФ (стоит отметить, что Россия вносит в свои данные оккупированную украинскую Автономную республику Крым под названием “Республика Крым” — ред.):

Строительство временной спецбольницы для инфицированных COVID-19 на окраине Москвы, по состоянию на 16 марта 2020 года:

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