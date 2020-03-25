Пандемия коронавируса: Путин объявил о переносе референдума по Конституции РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса, отмечает УНН со ссылкой на обращение российского президента к гражданам.
Обращение президента РФ транслировалось российскими телеканалами
Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позже, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.
Ранее Meduza писала о том, что перенос даты всероссийского голосования обсуждается. Однако официально Кремль это отрицал.
Отметим, ранее стало известно, что Путин впервые сделает обращение к гражданам РФ по пандемии COVID-19. Песков пояснил, что решение о необходимости такого обращения было принято после совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 24 марта и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19.
В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.