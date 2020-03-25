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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74723 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88047 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97874 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107013 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93077 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пандемия коронавируса: Путин объявил о переносе референдума по Конституции РФ

Пандемия коронавируса: Путин объявил о переносе референдума по Конституции РФ

Киев  •  УНН

 • 18785 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса, отмечает УНН со ссылкой на обращение российского президента к гражданам.

Обращение президента РФ транслировалось российскими телеканалами

Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позже, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее Meduza писала о том, что перенос даты всероссийского голосования обсуждается. Однако официально Кремль это отрицал.

Отметим, ранее стало известно, что Путин впервые сделает обращение к гражданам РФ по пандемии COVID-19. Песков пояснил, что решение о необходимости такого обращения было принято после совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 24 марта и посещения Путиным больницы в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19.

В России с начала пандемии коронавируса зафиксированы 658 случаев заболевания, выздоровели 29 человек.

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