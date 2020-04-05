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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63419 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74751 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86180 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103912 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86984 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102826 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Коронавирус: в Москве задержали мужчину, который выгуливал собаку

Коронавирус: в Москве задержали мужчину, который выгуливал собаку

Киев  •  УНН

 • 23890 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Москве в субботу, 4 апреля, полицейские задержали мужчину, который выгуливал собаку на Патриарших прудах. Видео задержания опубликовали очевидицы в районном микроблоге "Патриаршие" в Twitter, передает УНН со ссылкой на ряд российских СМИ, в частности, Meduza.

На записи видно, как двое сотрудников российской полиции в защитных масках несколько секунд о чем-то спорят с хозяином собаки, после чего сажают его силой в служебную машину. Собака, которая наблюдает за сценой, находясь за забором, остается одна на улице.

Как пишет издание "Новая газета", вскоре животное забрала жена задержанного, которая узнала о случившемся из районного чата владельцев собак. По данным издания, мужчина выгуливал собаку в 70 метрах от дома. Мероприятия по самоизоляции, введенные в Москве из-за пандемии позволяют выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от собственного дома.

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Друзья, очень дикая ситуация - на Патриарших арестовали мужчину, який выгуливала собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!

Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH

- Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

Как пишет Meduza, имя человека с собакой - Иисус Воробьев. Позже его отпустили из полиции под обязательство о явке.

"На Воробьева составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского. Ему грозит до 15 суток административного ареста", - пишет издание.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в России жертвами коронавируса стали 43 человека. С начала пандемии в стране зафиксировано более 4,7 тыс. случаев заражения COVID-19. В свою очередь выздоровели 333 человека.

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