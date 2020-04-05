Коронавирус: в Москве задержали мужчину, который выгуливал собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Москве в субботу, 4 апреля, полицейские задержали мужчину, который выгуливал собаку на Патриарших прудах. Видео задержания опубликовали очевидицы в районном микроблоге "Патриаршие" в Twitter, передает УНН со ссылкой на ряд российских СМИ, в частности, Meduza.
На записи видно, как двое сотрудников российской полиции в защитных масках несколько секунд о чем-то спорят с хозяином собаки, после чего сажают его силой в служебную машину. Собака, которая наблюдает за сценой, находясь за забором, остается одна на улице.
Как пишет издание "Новая газета", вскоре животное забрала жена задержанного, которая узнала о случившемся из районного чата владельцев собак. По данным издания, мужчина выгуливал собаку в 70 метрах от дома. Мероприятия по самоизоляции, введенные в Москве из-за пандемии позволяют выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от собственного дома.
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Друзья, очень дикая ситуация - на Патриарших арестовали мужчину, який выгуливала собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!
Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH
Как пишет Meduza, имя человека с собакой - Иисус Воробьев. Позже его отпустили из полиции под обязательство о явке.
"На Воробьева составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского. Ему грозит до 15 суток административного ареста", - пишет издание.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в России жертвами коронавируса стали 43 человека. С начала пандемии в стране зафиксировано более 4,7 тыс. случаев заражения COVID-19. В свою очередь выздоровели 333 человека.