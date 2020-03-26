Коронавірус: на Херсонщині створено штаб із допомоги ветеранам футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Асоціація футболу Херсонської області підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Української асоціації футболу.
Так, зокрема, асоціація створила штаб для надання допомоги ветеранам футболу області.
До штабу ввійшли голова Херсонської обласної асоціації футболу Андрій Гордєєв, заступник голови ХОАФ Володимир Володін та виконавчий директор ХОАФ Олексій Кручер.
Штаб уже приступив до роботи.
"Одним із перших допомогу від створеного штабу отримав ветеран херсонського футболу Євген Пилипович Поляков, якому у 81 рік складно виходити на вулицю, тим паче, що нині є реальна загроза захворіти...", - розповіли в УАФ.
В асоціації нагадали, що ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській та Дніпропетровській обласних асоціаціях, а також в Асоціації ветеранів футболу України.
Як повідомлялося в УНН, ветеранам футболу надаватимуть ліки, продукти і транспорт.
Також нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.