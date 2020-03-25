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Ветеранам футболу надаватимуть ліки, продукти і транспорт - АВФУ

Ветеранам футболу надаватимуть ліки, продукти і транспорт - АВФУ

Київ • УНН

 • 9258 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Асоціація ветеранів футболу України (АВФУ) за підтримки Української асоціації футболу та ТОВ "Агробізнес" долучилася до боротьби з наслідками поширення вірусу COVID-19 в Україні. Про це повідомляє пресслужба АВФУ, передає УНН.

Так, співробітники АВФУ в щоденному режимі триматимуть зв’язок з ветеранами вітчизняного футболу. За потреби, асоціація надасть ветеранам футболу допомогу — ліки, продукти, транспортні засоби тощо.

"Ця програма за підтримки наших партнерів, в тому числі регіональних асоціацій футболу, з кожним днем поширюватиметься на все більшу кількість ветеранів футболу", - кажуть в АВФУ.

В асоціації додали, що люди похилого віку, які потребують допомоги, можуть зателефонувати за номерами: (044) 521 06 47, (093) 191 60 82.

Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом. 

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