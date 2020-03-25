Ветеранам футболу надаватимуть ліки, продукти і транспорт - АВФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Асоціація ветеранів футболу України (АВФУ) за підтримки Української асоціації футболу та ТОВ "Агробізнес" долучилася до боротьби з наслідками поширення вірусу COVID-19 в Україні. Про це повідомляє пресслужба АВФУ, передає УНН.
Так, співробітники АВФУ в щоденному режимі триматимуть зв’язок з ветеранами вітчизняного футболу. За потреби, асоціація надасть ветеранам футболу допомогу — ліки, продукти, транспортні засоби тощо.
"Ця програма за підтримки наших партнерів, в тому числі регіональних асоціацій футболу, з кожним днем поширюватиметься на все більшу кількість ветеранів футболу", - кажуть в АВФУ.
В асоціації додали, що люди похилого віку, які потребують допомоги, можуть зателефонувати за номерами: (044) 521 06 47, (093) 191 60 82.
Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.