Ветеранам футбола будут предоставлять лекарства, продукты и транспорт - АВФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Ассоциация ветеранов футбола Украины (АВФУ) при поддержке Украинской ассоциации футбола и ООО "Агробизнес" присоединилась к борьбе с последствиями распространения вируса COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба АВФУ, передает УНН.
Так, сотрудники АВФУ в ежедневном режиме будут держать связь с ветеранами отечественного футбола. При необходимости ассоциация предоставит ветеранам футбола помощь - лекарства, продукты, транспортные средства и тому подобное.
"Эта программа при поддержке наших партнеров, в том числе региональных ассоциаций футбола, с каждым днем будет распространяться на все большее количество ветеранов футбола", - говорят в АВФУ.
В ассоциации добавили, что пожилые люди, которые нуждаются в помощи, могут позвонить по телефонам: (044) 521 06 47, (093) 191 60 82.
Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.