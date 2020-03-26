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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Коронавирус: в Херсонской области создан штаб по помощи ветеранам футбола

Коронавирус: в Херсонской области создан штаб по помощи ветеранам футбола

Киев  •  УНН

 • 14832 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ассоциация футбола Херсонской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Так, в частности, ассоциация создала штаб для оказания помощи ветеранам футбола области.

В штаб вошли глава Херсонской областной ассоциации футбола Андрей Гордеев, заместитель главы ХОАФ Владимир Володин и исполнительный директор ХОАФ Алексей Кручер.

Штаб уже приступил к работе.

"Одним из первых помощь от созданного штаба получил ветеран херсонского футбола Евгений Филиппович Поляков, которому в 81 год сложно выходить на улицу, тем более, что сейчас есть реальная угроза заболеть...", - рассказали в УАФ.

В ассоциации напомнили, что инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской и Днепропетровской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины.

Как сообщалось в УНН, ветеранам футбола будут предоставлять лекарства, продукты и транспорт.

Также напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.

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