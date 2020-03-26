Коронавирус: в Херсонской области создан штаб по помощи ветеранам футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Ассоциация футбола Херсонской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, в частности, ассоциация создала штаб для оказания помощи ветеранам футбола области.
В штаб вошли глава Херсонской областной ассоциации футбола Андрей Гордеев, заместитель главы ХОАФ Владимир Володин и исполнительный директор ХОАФ Алексей Кручер.
Штаб уже приступил к работе.
"Одним из первых помощь от созданного штаба получил ветеран херсонского футбола Евгений Филиппович Поляков, которому в 81 год сложно выходить на улицу, тем более, что сейчас есть реальная угроза заболеть...", - рассказали в УАФ.
В ассоциации напомнили, что инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской и Днепропетровской областных ассоциациях, а также в Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Как сообщалось в УНН, ветеранам футбола будут предоставлять лекарства, продукты и транспорт.
Также напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.