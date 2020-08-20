Коронавірус: на Буковині знову фіксують антирекорд за кількістю нових хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 208 випадків інфікування COVID-19, що стало черговим антирекордом регіону, передає УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 208 випадків хвороби, 8 505 загалом. 56 осіб — одужали за останню добу, 5 764 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразки за добу.
“Маємо таку ситуацію, бо, очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом „що має бути, того не минути“. Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Бо я так хочу, бо всі так роблять”, — написав голова ОДА, та додав, що “настав час відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість недужих росте”.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 98 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 184 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.