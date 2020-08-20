Коронавирус: на Буковине снова фиксируют антирекорд по количеству новых больных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73383 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100091 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123994 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105764 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125695 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100840 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101738 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103803 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101877 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 208 случаев инфицирования COVID-19, что стало очередным антирекордом региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

За последние сутки — было зафиксировано 208 случаев болезни, 8505 в целом. 56 человек — выздоровели за последние сутки, 5764 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов за сутки.

“Такая ситуации есть, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом „что должно быть, того не миновать“. Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают”, — написал глава ОГА, и добавил, что “пришла пора ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет”.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2184 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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