Коронавирус: на Буковине снова фиксируют антирекорд по количеству новых больных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 208 случаев инфицирования COVID-19, что стало очередным антирекордом региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
За последние сутки — было зафиксировано 208 случаев болезни, 8505 в целом. 56 человек — выздоровели за последние сутки, 5764 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов за сутки.
“Такая ситуации есть, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом „что должно быть, того не миновать“. Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают”, — написал глава ОГА, и добавил, что “пришла пора ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет”.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2184 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.