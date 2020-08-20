Коронавірус на Буковині: зафіксовано черговий антирекорд за кількістю інфікувань

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 189 випадків інфікування COVID-19, що стало черговим антирекордом регіону, передає УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

За останню добу — було зафіксовано 189 випадків хвороби, 8 297 загалом. 59 осіб — одужали за останню добу, 5 708 з початку епідемії.

“Ліжок у медичних закладах хворим поки що вистачить. Але кількість місць у реанімаціях, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати людних місць”, — написав Осачук.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 96 403 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 144 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

189 нових випадків за добу. Ліжок у медичних закладах хворим поки що вистачить. Але кількість місць у реанімаціях, на...

Опубликовано Сергій Осачук Среда, 19 августа 2020 г.

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