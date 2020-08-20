Коронавирус на Буковине: зафиксирован очередной антирекорд по количеству заражений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 189 случаев инфицирования COVID-19, стало очередным антирекордом региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
За последние сутки — было зафиксировано 189 случаев болезни, 8297 в целом. 59 человек — выздоровели за последние сутки, 5708 с начала эпидемии.
“Коек в медицинских учреждениях больным пока хватит. Но количество мест в реанимации, к сожалению, ограничено. Поэтому продолжаю убеждать вас в необходимости носить маски, соблюдать социальной дистанции, избегать людных мест”, — написал Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 96 403 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2144 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
189 новых случаев за сутки. Коек в медицинских учреждениях больным пока хватит. Но количество мест в реанимации, на ...Опубликовано Сергей Осачук Среда, 19 августа 2020 г.