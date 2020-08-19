Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевалила за 8 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 154 випадки інфікування COVID-19. Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразки за добу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
За останню добу — було зафіксовано 154 випадки хвороби, 8 108 загалом. 42 особи — одужали за останню добу, 5 649 з початку епідемії.
“Людське життя — найбільша цінність. Натомість у боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи із щоденних високих показників захворюваності — ні”, — написав очільник ОДА. — “Тому знову мушу наголошувати — не сподівайтеся на везіння, не тіште себе думкою, що вірус обмине вас і вашу родину. Краще зробіть усе необхідне, щоб убезпечити себе”.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 94 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 116 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.