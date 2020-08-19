Коронавирус на Буковине: количество инфицированных перевалило за 8 тысяч

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100086 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123986 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105759 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125689 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100837 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101735 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103801 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101876 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Коронавирус на Буковине: количество инфицированных перевалило за 8 тысяч

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 154 случая инфицирования COVID-19. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов за сутки. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

За последние сутки — было зафиксировано 154 случая болезни, 8108 в целом. 42 человека — выздоровели за последние сутки, 5649 с начала эпидемии.

“Человеческая жизнь — самая большая ценность. Однако в борьбе с коронавирусом мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточна эта цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневным высоким показателям заболеваемости — нет”, — написал глава ОГА. — “Потому снова должен подчеркивать — не надейтесь на везение, не тешьте себя мыслью, что вирус обойдет вас и вашу семью. Лучше сделайте все необходимое, чтобы обезопасить себя”.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2116 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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