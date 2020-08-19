Коронавирус на Буковине: количество инфицированных перевалило за 8 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 154 случая инфицирования COVID-19. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов за сутки. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
За последние сутки — было зафиксировано 154 случая болезни, 8108 в целом. 42 человека — выздоровели за последние сутки, 5649 с начала эпидемии.
“Человеческая жизнь — самая большая ценность. Однако в борьбе с коронавирусом мы уже потеряли 243 буковинцев. Достаточна эта цифра, чтобы понять серьезность ситуации? Судя по ежедневным высоким показателям заболеваемости — нет”, — написал глава ОГА. — “Потому снова должен подчеркивать — не надейтесь на везение, не тешьте себя мыслью, что вирус обойдет вас и вашу семью. Лучше сделайте все необходимое, чтобы обезопасить себя”.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 94 436 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2116 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.