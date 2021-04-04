Коронакрізіс: через пандемію в Україні виник дефіцит велосипедів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. За останній рік в Україні попит на продаж та прокат велосипедів збільшився в 2-4 рази. Через ажіотаж виник дефіцит, а також зросла ціна на двоколісний транспорт. Про це журналісту УНН розповів велосіпедізатор Олексій Кушка.

Цитата

Співрозмовник УНН зазначив, що за останній рік в Україні виріс попит на двоколісний транспорт: прокат збільшився в чотири рази, а продаж - в 2-2,5.

"Ажіотаж на ринку занадто великий, через те, що Китай не встигає виробляти і відвантажувати, відповідно зросла і ціна на велосипеди. Крім того, вартість виросла через підняття ціни на фрахт контейнерів для перевезення, який раніше коштував 4-4,5 тисяч доларів, а зараз - близько 10 тисяч за один контейнер. Це, в свою чергу, відбивається на кінцевій вартості для споживача - ціна зросла на 20-30%. Транспорт нормальної якості коштує від 15 тисяч гривень. Є трохи дешевше -10-12 тисяч гривень", - сказав він.

Деталі

За словами велоексперта, в Україні, як і в усьому світі, спостерігається дефіцит велосипедів в зв'язку скороченням обсягів виробництва і складнощами з постачанням на ринок.

"У Китаї вводилися обмеження через ситуацію з коронавірусом, зараз у нас є перебої з поставками і недовезенням, а свого виробництва в країні немає", - сказав він.

Крім того, співрозмовник зазначив, що карантинні обмеження змінили погляд споживачів на двоколісний транспорт і призвели до масштабної попиту на мобільні засоби пересування. Це стосується не тільки велосипедів, але самокатів, електросамокатів, моноколес.

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Муніципальний велопрокат

Слова експерта про збільшення попиту на мобільні засоби пересування підтверджують представники Української системи громадського велопрокату - співзасновник BikeNow Олексій Кладов і генеральний директор Nextbike Роман Сав'як.

"У цьому році за кілька тижнів в березні тільки по Києву було здійснено 24 тисячі поїздок. Варто зазначити, що у половини користувачів поїздка становить до десяти кілометрів, вони орендують велосипед більше 20 хвилин. На вихідних люди роблять коротші поїздки", - розповів Олексій Кладов.

Його колега Роман Сав'як зазначає, що сервіс байкшерінга - досить новий для нашої країни. Але багато хто вже оцінив його зручність і безпеку в умовах карантину.

"Велосипед розцінюють як безпечний транспорт для себе, щоб не контактувати з іншими людьми, це фактично індивідуальний засіб пересування. Людина бере велосипед і сама собі планує маршрут. Ми наполягаємо на тому, щоб наші користувачі дотримувалися загальноприйнятих правила в умовах карантину: обов'язково мили руки, використовували антисептики, носили маски", - розповів Роман.

Велоексперти також відзначили приріст кількості оренди велосипедів, порівнявши його з європейським показником.

"Наприклад, в позаминулому році у Львові у нас було 1,7-1,8 оренди на велосипед. Уже в минулому році ми вийшли на середній європейської рівень - це 3,5 оренди в день. Попит на велосипеди є, тому що в цілому - це глобальний тренд у всьому світі. Міста працюють над тим, щоб зменшити кількість автомобілів на дорогах, щоб повітря було чистіше, рух транспорту був комфортним", - підсумував Сав'як.

Згідно аналітиці, яку надає ресурс OLX, торішній локдаун і транспортні обмеження задали новий тренд у виборі способів пересування. Люди стали більше звертати увагу на двоколісний транспорт - велосипеди, скутери та мопеди. За даними аналітиків OLX, велосипеди залишаються найпопулярнішим видом персонального транспорту. Наприклад, в лютому українці шукали велосипед 1,2 млн разів. На другому місці за популярністю - скутери, їх шукали 448 тисяч разів. Менш популярними виявилися мотоцикли - 430 тисяч і мопеди - 227 тисяч. 107 тисяч разів шукали самокати.

Нагадаємо

З 5 квітня в Києві діятимуть суворі транспортні обмеження - наземний громадський транспорт і метро працюватимуть тільки за спецперепустками, виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

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