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Коронакризис: из-за пандемии в Украине возник дефицит велосипедов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. За последний год в Украине спрос на продажу и прокат велосипедов увеличился в 2-4 раза. Из-за ажиотажа возник дефицит, а также возросла цена на двухколесный транспорт. Об этом журналисту УНН рассказал велосипедизатор Алексей Кушка.

Цитата

Собеседник УНН отметил, что за последний год в Украине вырос спрос на двухколесный транспорт: прокат увеличился в четыре раза, а продажи — в 2-2,5.

“Ажиотаж на рынке слишком большой, из-за того, что Китай не успевает производить и отгружать, соответственно возросла и цена на велосипеды. Кроме того, стоимость выросла из-за поднятия цены на фрахт контейнеров для перевозки, который раньше стоил 4-4,5 тысяч долларов, а сейчас — порядка 10 тысяч за один контейнер. Это, в свою очередь, отражается на конечной стоимости для потребителя — цена выросла на в 20-30%. Транспорт нормального качества стоит от 15 тысяч гривен. Есть чуть дешевле —10-12 тысяч гривен”, — сказал он.

Детали

По словам велоэксперта, в Украине, как и во всем мире, наблюдается дефицит велосипедов в связи сокращением объемов производства и сложностями с поставкой на рынок.

“В Китае вводились ограничения из-за ситуации с коронавирусом, сейчас у нас есть перебои с поставками и недовоз, а своего производства в стране нет”, — сказал он.

Кроме того, собеседник отметил, что карантинные ограничения изменили взгляд потребителей на двухколесный транспорт и привели к масштабному спросу на мобильные средства передвижения. Это касается не только велосипедов, но самокатов, электросамокатов, моноколес.

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Муниципальный велопрокат

Слова эксперта об увеличении спроса на мобильные средства передвижения подтверждают представители Украинской системы общественного велопроката — соучредитель BikeNow Алексей Кладов и генеральный директор Nextbike Роман Савьяк.

“В этом году за несколько недель в марте только по Киеву было совершено 24 тысячи поездок. Стоит отметить, что у половины пользователей поездка составляет до десяти километров, они арендуют велосипед более 20 минут. На выходных люди совершают более короткие поездки”, — рассказал Алексей Кладов.

Его коллега Роман Савьяк отмечает, что сервис байкшеринга — достаточно новый для нашей страны. Но многие уже оценили его удобство и безопасность в условиях карантина.

“Велосипед расценивают как безопасный транспорт для себя, чтобы не контактировать с другими людьми, это фактически индивидуальное средство передвижения. Человек берет велосипед и сама себе планирует маршрут. Мы настаиваем на том, чтобы наши пользователи соблюдали общепринятые правила в условиях карантина: обязательно мыли руки, использовали антисептики, носили маски”, — рассказал Роман.

Велоэксперты также отметили прирост количества аренды велосипедов, сравнив его с европейским показателем.

“Например, в позапрошлом году во Львове у нас было 1,7-1,8 аренды на велосипед. Уже в прошлом году мы вышли на средний европейской уровень — это 3,5 аренды в день. Спрос на велосипеды есть, потому что в целом — это глобальный тренд во всем мире. Города работают над тем, чтобы уменьшить количество автомобилей на дорогах, чтобы воздух был чище, движение транспорта было комфортным”, — подытожил Савьяк.

Согласно аналитике, которую предоставляет ресурс OLX, прошлогодний локдаун и транспортные ограничения задали новый тренд в выборе способов передвижения. Люди стали больше обращать внимание на двухколесный транспорт — велосипеды, скутеры и мопеды. По данным аналитиков OLX, велосипеды остаются самым популярным видом персонального транспорта. Например, в феврале украинцы искали велосипед 1,2 млн раз. На втором месте по популярности — скутеры, их искали 448 тысяч раз. Менее популярными оказались мотоциклы — 430 тысяч и мопеды — 227 тысяч. 107 тысяч раз искали самокаты.

Напомним

С 5 апреля в Киеве действуют строгие транспортные ограничения — наземный общественный транспорт и метро будут работать только по спецпропускам, исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

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