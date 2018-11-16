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Королева Йорданії вийшла у світ в костюмі українського бренду

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Королева Йорданії Ранія з'явилася на зустрічі в костюмі українського бренду Flow The Label. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vogue.

"Королева Йорданії Ранія на одній із зустрічей з йорданськими жінками-активістками з'явилася в костюмі українського бренду Flow The Label", - пише видання.

Як зазначає Vogue, вибір королівської особи впав на небесно-блакитний брючний костюм з останньої осінньо-зимової колекції Flow The Label.

При цьому видання нагадує, що українські бренди вже давно звернули на себе увагу світових знаменитостей. Бейонсе, Ріанна, Белла Хадід часто вибирають одяг або аксесуари Made in Ukraine. Тепер до них приєдналися і представники королівських сімей.

Як повідомляв УНН, українські швачки на фабриках, які шиють одяг для популярних європейських брендів, часто отримують низьку зарплату, яка не забезпечує нормальних умов життя.

Нагадаємо, жителі Румунії помітили схожість у одязі з колекції відомого бренду Dior зі своїми народними костюмами.

Українські Національні Новини

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