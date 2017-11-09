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Украинцы шьют одежду для европейских брендов за бесценок - исследование

Украинцы шьют одежду для европейских брендов за бесценок - исследование

Киев  •  УНН

 • 19707 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинские швеи на фабриках, которые шьют одежду для популярных европейских брендов, часто получают низкую зарплату, которая не обеспечивает нормальных условий жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном организацией Clean Clothes Campaign, передает УНН.

В исследовании "Europe's Sweatshops", опубликованном сегодня в рамках кампании Clean Clothes Campaign, говорится, что в странах Восточной и Юго-Восточной Европы растет уровень бедности и ухудшения условий труда в швейной и обувной отрасли.

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Несмотря на сверхурочную работу, многие работники промышленности в Украине получают лишь 89 евро в месяц, в то время как прожиточный минимум должен быть в четыре-пять раз выше. Оплата труда, которая бы обеспечивала "нормальные условия жизни", означает заработок в Украине около 438 евро в месяц, отмечает издание.

По данным исследования, в Украине более 220 тысяч человек, в основном - женщины, официально и неофициально работают на фабриках по пошиву одежды и обуви для иностранных брендов. Они шьют для более 15 западных брендов, среди которых, в частности, Adidas, Benetton, Esprit, Hugo Boss, Zara, Mexx, Marks & Spencer, Next, s.Oliver, Triumph, Tommy Hilfiger. Основной страной для экспорта готовой одежды, как отмечает издание, является Германия.

Clean Clothes Campaign в отчете призвал работодателей обеспечить достойный уровень оплаты труда, которая обеспечивала бы нормальные условия жизни, и сотрудничать со своими поставщиками, чтобы устранить "незаконные и негуманные условия труда".

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