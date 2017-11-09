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Українці шиють одяг для європейських брендів за безцінь - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські швачки на фабриках, які шиють одяг для популярних європейських брендів, часто отримують низьку зарплату, яка не забезпечує нормальних умов життя. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому організацією Clean Clothes Campaign, передає УНН.

У дослідженні “Europe’s Sweatshops”, опублікованому сьогодні в рамках кампанії Clean Clothes Campaign, йдеться про те, що в країнах Східної і Південно-Східної Європи росте рівень бідності та погіршення умов праці в швейній та взуттєвій галузі.

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Незважаючи на понаднормову працю, багато працівників промисловості в Україні отримують лише 89 євро на місяць, у той час як прожитковий мінімум повинен бути в чотири-п’ять разів вищим. Оплата праці, яка би забезпечувала “нормальні умови життя”, означатиме заробіток в Україні близько 438 євро на місяць, зазначає видання.

За даними дослідження,в Україні понад 220 тисяч людей, переважно — жінки, офіційно та неофіційно працюють на фабриках з пошиву одягу і взуття для закордонних брендів. Вони шиють для понад 15 західних брендів, серед яких, зокрема, Adidas, Benetton, Esprit, Hugo Boss, Zara, Mexx, Marks & Spencer, Next, s.Oliver, Triumph, Tommy Hilfiger. Основною країною для експорту готового одягу, як зазначає видання, є Німеччина.

Clean Clothes Campaign у звіті закликало працедавців забезпечити гідний рівень оплати праці, що забезпечувала би нормальні умови життя, і співпрацювати зі своїми постачальниками, щоб усунути “незаконні та негуманні умови праці”.

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