Королева Иордании вышла в свет в костюме украинского бренда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Королева Иордании Рания появилась на встрече в костюме украинского бренда Flow The Label. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vogue.
“Королева Иордании Рания на одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками появилась в костюме украинского бренда Flow The Label”, — пишет издание.
Как отмечает Vogue, выбор королевской особы пал на небесно-голубой брючный костюм из последней осенне-зимней коллекции Flow The Label.
При этом издание напоминает, что украинские бренды уже давно обратили на себя внимание мировых знаменитостей. Бейонсе, Рианна, Белла Хадид часто выбирают одежду или аксессуары Made in Ukraine. Теперь к ним присоединились и представители королевских семей.
Как сообщал УНН, украинские швеи на фабриках, которые шьют одежду для популярных европейских брендов, часто получают низкую зарплату, которая не обеспечивает нормальных условий жизни.
Напомним, жители Румынии заметили сходство в одежде из коллекции известного бренда Dior со своими народными костюмами.