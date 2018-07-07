Вдохновение или плагиат: в Румынии заметили сходство в одежде марки Dior со своими народными костюмами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Известно, что одежду известных брендов пытаются скопировать все желающие. Но откуда же дизайнеры крупных модных домов берут идеи и вдохновение? Жители Румынии заметили сходство в одежде из коллекции известного бренда Dior со своими народными костюмами. Об этом сообщает интернет издание Bored Panda, передает УНН.
Элементы дизайна в одежде модного дома поставили небольшой румынский регион Бихор в центр внимания.
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"... когда вышла коллекция Dior pre-fall люди начали замечать, что кое-какая одежда выглядит очень знакомой. Дизайны одежды поставили небольшой румынский регион Бихор в центр внимания. Оказывается, пальто Dior имеет потрясающую схожесть с традиционным пальто из региона Бихор. Знаменитый дом моды сейчас продает пальто за 30 000 евро, однако ни один из доходов не попадает в сообщество Бихор, поскольку Dior никогда не указывал источник, который, возможно, дал им вдохновение...", - говорится в сообщении.
Эта ситуация стала толчком для румынского модного журнала "Beau Monde". С помощью отечественных мастеров и дизайнеров из региона Бихор они создали новую линию одежды "Bihor Couture", которая помогает сохранить традиции. Проект позволяет покупать традиционную одежду этого региона гораздо дешевле, перечисляя деньги напрямую производителю.