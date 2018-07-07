Вдохновение или плагиат: в Румынии заметили сходство в одежде марки Dior со своими народными костюмами

Элементы дизайна в одежде модного дома поставили небольшой румынский регион Бихор в центр внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский дизайнер показала в США новую коллекцию вышиванок

"... когда вышла коллекция Dior pre-fall люди начали замечать, что кое-какая одежда выглядит очень знакомой. Дизайны одежды поставили небольшой румынский регион Бихор в центр внимания. Оказывается, пальто Dior имеет потрясающую схожесть с традиционным пальто из региона Бихор. Знаменитый дом моды сейчас продает пальто за 30 000 евро, однако ни один из доходов не попадает в сообщество Бихор, поскольку Dior никогда не указывал источник, который, возможно, дал им вдохновение...", - говорится в сообщении.

Эта ситуация стала толчком для румынского модного журнала "Beau Monde". С помощью отечественных мастеров и дизайнеров из региона Бихор они создали новую линию одежды "Bihor Couture", которая помогает сохранить традиции. Проект позволяет покупать традиционную одежду этого региона гораздо дешевле, перечисляя деньги напрямую производителю.