Натхнення чи плагіат: у Румунії помітили схожість в одязі марки Dior зі своїми народними костюмами

Елементи дизайну в одязі модного дому поставили невеликий румунський регіон Біхор у центр уваг.

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"...коли вийшла колекція Dior pre-fall люди почали помічати, що деякий одяг виглядає дуже знайомим. Дизайни одягу поставили невеликий румунський регіон Біхор у центр уваг. Виявляється, пальто Dior несе приголомшливу схожість із традиційним пальто з регіону Біхор. Знаменитий будинок моди зараз продає пальто за 30 тисяч євро, проте жоден з доходів не потрапляє до спільноти Біхор, оскільки Dior ніколи не вказував джерело, яке, можливо, надало їм натхнення...“, - йдеться у повідомленні.

Ця ситуація стала поштовхом для румунського модного журналу “Beau Monde”. За допомогою вітчизняних майстрів та дизайнерів з регіону Біхор вони створили нову лінію одягу “Bihor Couture”, яка допомагає зберегти традиції. Проект дозволяє купувати традиційний одяг цього регіону набагато дешевше, сплачуючи напряму виробнику.