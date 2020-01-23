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Королева Великої Британії підписала закон про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II дала згоду на вихід країни з Європейського союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Королева Великої Британії підписала закон про Brexit

“Розлучення незабаром завершиться: королева Єлизавета II в четвер оприлюднила свою королівську згоду на Brexit — один з останніх кроків перед тим, як Велика Британія остаточно зупинить свою участь наприкінці січня, після більш ніж трьох років розриву зв’язків”, — повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що згода була надана за вісім днів до дати виходу Великої Британії з ЄС. Країна входила до Європейського союзу впродовж 47 років.

“Договір про вихід ще має бути ратифікований Європейським Парламентом 29 січня, щоб Велика Британія могла стати першою країною-членом, яка вийде з ЄС 31 січня о 23:00 за лондонським часом”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель 24 січня підпишуть угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Напередодні, 22 січня, британський парламент затвердив законопроект про Brexit.

У листопаді прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках передвиборчої кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.

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