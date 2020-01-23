Королева Великобритании подписала закон о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на выход страны из Европейского союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Развод вскоре завершится: королева Елизавета II в четверг обнародовала свое королевское согласие на Brexit - один из последних шагов перед тем, как Великобритания окончательно остановит свое участие в конце января, после более чем трех лет разрыва связей", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что согласие было дано за восемь дней до даты выхода Великобритании из ЕС. Страна входила в Европейский союз в течение 47 лет.
"Договор о выходе еще должен быть ратифицирован Европейским парламентом 29 января, чтобы Великобритания могла стать первой страной-членом, которая выйдет из ЕС 31 января в 23:00 по лондонскому времени", - указано в сообщении.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель 24 января подпишут соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Накануне, 22 января, британский парламент утвердил законопроект о Brexit.
В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года.