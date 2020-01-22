Британський парламент затвердив законопроект про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Законопроект про Brexit, підготовлений урядом прем'єр-міністра Бориса Джонсона, ухвалила палата британського парламенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
“Через три з половиною роки після того, як британці підтримали Brexit на референдумі 2016 року, законопроект ...має отримати королівську згоду і стане законом найближчими днями”, — пише видання.
Після виходу Британії з ЄС обидві сторони вступлять у 11-місячний перехідний період.
“Протягом цього часу Великобританія продовжуватиме дотримуватись правил та положень блоку, поки будуть розроблені умови його майбутніх відносин”, — відмічає видання.
Нагадаємо, Палата громад в Британії схвалила угоду про Brexit в фінальному читанні.
Також повідомлялося, уряд Великої Британії зазнав четвертої поразки в Палаті лордів, яка розглядає законодавство про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit).