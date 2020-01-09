Палата громад в Британії схвалила угоду про Brexit в фінальному читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Палата громад парламенту Великій Британії затвердила законопроект про вихід країни з Євросоюзу, який запропонував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Документ підтримали 330 депутатів, 231 висловився проти. Тепер законопроект розглядатимуть у верхній палаті парламенту, після чого його має схвалити королева.
У разі затвердження документа Велика Британія зможе покинути ЄС до 31 січня 2020 року.
Нагадаємо, Парламент Великої Британії 20 грудня підтримав план прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо виходу Великої Британії з ЄС 31 січня.