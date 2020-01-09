Палата общин в Великобритании одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Палата общин парламента Великобритании утвердила законопроект о выходе страны из Евросоюза, который предложил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Документ поддержали 330 депутатов, 231 высказался против. Теперь законопроект будет рассмотрен в верхней палате парламента, после чего его должна одобрить королева.
В случае утверждения документа Великобритания сможет покинуть ЕС до 31 января 2020 года.
Напомним, Парламент Великобритании 20 декабря поддержал план премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу Великобритании из ЕС 31 января.