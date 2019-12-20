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Британський парламент підтримав угоду Джонсона щодо виходу з ЄС

Британський парламент підтримав угоду Джонсона щодо виходу з ЄС

Київ • УНН

 • 8880 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН.Парламент Великої Британії підтримав план прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо виходу Великобританії з ЄС 31 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Повідомляється, що за законопроект проголосувало 358 депутатів, а проти 234.

Депутати також підтримали графік подальших дебатів щодо законопроекту протягом трьох днів, коли вони повернуться після різдвяної перерви - 7, 8 та 9 січня.

Як зазначило ВВС, уряд заявив, що ухвалять закон до 31 січня.

Як повідомлялося раніше, партія Джонсона отримала більшість на виборах у Британії, що дозволить прихильникам виходу Королівства із ЄС провести Brexit. Після цього у Лондоні почалися протести через перемогу партії Джонсона на виборах.

Водночас, Джонсона привітали з перемогою американський президент Дональд Трамп та український гарант Володимир Зеленський.

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