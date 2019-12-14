Трамп привітав британського прем'єра з перемогою консерваторів на виборах

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дональд Трамп привітав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з “приголомшливою перемогою” Консервативної партії на парламентських виборах і припустив, що це може стати “передвісником” результатів президентських виборів в США в 2020 році. Трамп сказав про це під час своєї зустрічі у п’ятницю у Білому домі з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесом, передає УНН із посиланням на Голос Америки.