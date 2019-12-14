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Трамп привітав британського прем'єра з перемогою консерваторів на виборах

Трамп привітав британського прем'єра з перемогою консерваторів на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дональд Трамп привітав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з “приголомшливою перемогою” Консервативної партії на парламентських виборах і припустив, що це може стати “передвісником” результатів президентських виборів в США в 2020 році. Трамп сказав про це під час своєї зустрічі у п’ятницю у Білому домі з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесом, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Я хочу привітати Бориса Джонсона з приголомшливою перемогою. Думаю, це може бути передвісником того, що гряде у нашій країні. Так було минулого разу. Я впевнений, що люди будуть раді почути про це”, — заявив Трамп.

Він уточнив, що, хоча у Великобританії все ще продовжують підраховувати голоси виборців, результат консерваторів є “приголомшливим”.

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Дональд Трамп назвав Бориса Джонсона своїм другом і припустив, що перемога очолюваної ним партії принесе користь США.

“Це означає бурхливу торгівлю, неймовірні обсяги торгівлі. Вони дуже хочуть вести з нами справи”, — заявив Трамп, додавши, що Великобританії було" дуже складно" займатися бізнесом з США у рамках Європейського союзу.

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Держдепартамент привітав прем’єр-міністра Бориса Джонсона з перепризначенням його на посаду глави британського уряду Її Величністю королевою Єлизаветою. У зверненні прессекретаря Держдепартаменту Морган Ортагус йдеться про “унікальне партнерство і важливий союз”, які склалися між США і Великобританією на основі “спільних цінностей і демократичних принципів”.

“Ми нетерпляче чекаємо продовження нашої важливої спільної роботи з прем’єр-міністром Джонсоном і його урядом для подальшого зміцнення наших потужних особливих відносин, вирішення загальних проблем і нарощування прогресу і процвітання, яких ми добилися на багатьох напрямках”, — йдеться у зверненні Держдепартаменту.

У заяві також говориться про укладення всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Великобританією після того, як країна офіційно вийде зі складу Євросоюзу.

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