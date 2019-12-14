Трамп поздравил британского премьера с победой консерваторов на выборах

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с “потрясающей победой” Консервативной партии на парламентских выборах и предположил, что это может стать “предвестником” результатов президентских выборов в США в 2020 году. Трамп сказал об этом во время своей встречи в пятницу в Белом доме с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.