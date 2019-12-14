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Трамп поздравил британского премьера с победой консерваторов на выборах

Трамп поздравил британского премьера с победой консерваторов на выборах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с “потрясающей победой” Консервативной партии на парламентских выборах и предположил, что это может стать “предвестником” результатов президентских выборов в США в 2020 году. Трамп сказал об этом во время своей встречи в пятницу в Белом доме с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Я хочу поздравить Бориса Джонсона с потрясающей победой. Думаю, это может быть предвестником того, что грядет в нашей стране. Так было в прошлый раз. Я уверен, что люди будут рады услышать об этом”, — заявил Трамп.

Он уточнил, что, хотя в Великобритании все еще продолжают подсчитывать голоса избирателей, результат консерваторов является “потрясающим”.

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Дональд Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом и предположил, что победа возглавляемой им партии принесет пользу США.

“Это означает бурную торговлю, невероятные объемы торговли. Они очень хотят вести с нами дела”, — заявил Трамп, добавив, что Великобритании было “очень сложно” заниматься бизнесом с США в рамках Европейского союза.

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Госдепартамент поздравил премьер-министра Бориса Джонсона с переназначением его на должность главы британского правительства Ее Величеством королевой Елизаветой. В обращении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус добавила, что речь идет об “уникальном партнерстве и важном союзе”, который сложился между США и Великобританией на основе “общих и демократических принципов”.

“Мы с нетерпением ждем продолжения нашей важной совместной работы с премьер-министром Джонсоном и его правительством для дальнейшего укрепления наших мощных особых отношений, решения общих проблем и наращивания прогресса и процветания, которых мы добились на многих направлениях”, — говорится в обращении Госдепартамента.

В заявлении также говорится о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с Великобританией после того, как страна официально выйдет из состава Евросоюза.

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