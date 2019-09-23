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Британія і США домовилися укласти торговельну угоду

Британія і США домовилися укласти торговельну угоду

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Велика Британія і Сполучені Штати Америки планують укласти торговельну угоду до липня 2020 року. Відповідної домовленості досягли британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Згідно з джерелами видання, політики можуть оголосити про досягнення домовленості під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН.

Один зі співрозмовників газети назвав цю подію "великою перемогою" для Великої Британії.

"По обидва боки Атлантики розуміють, що це необхідно зробити до цього часу, тому що незабаром після цього почнеться виборчий процес в США", - вважає він.

Під час виборів американські політики будуть захоплені кампанією за Білий дім, а новий президент може не поділяти думок Трампа з приводу угоди.

Зазначається, що угода, яку підпишуть два лідери, стане найбільшою, яку США коли-небудь укладали про вільну торгівлю з іншою країною.

Хоча угода може бути підписана наступного літа, її реалізація зможе початися тільки після завершення перехідного періоду Brexit у грудні 2020 року.

Нагадаємо, в ЄС допустили зміну умов угоди про Brexit.

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