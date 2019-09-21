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В ЄС допустили зміну умов угоди про Brexit

В ЄС допустили зміну умов угоди про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У п'ятницю, 20 вересня, Європейська комісія допустила можливість зміни угоди щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зазначається, що таке рішення було прийнято за підсумками сьогоднішньої зустрічі між головним представником Єврокомісії Мішелем Барньє у справах Brexit і державним секретарем Великобританії щодо виходу з ЄС Стівом Барклай.

"Мішель Барньє і Стів Барклай сьогодні в Брюсселі обговорили стан справ у переговорах про Brexit, зокрема, щодо "backstop" та запобігання створення жорсткої кордону на острові Ірландія, а також політичній декларації щодо майбутніх взаємин ... Важливим є, щоб повністю працездатне і обгрунтоване з правової точки зору рішення було включено в Угоду про вихід. Ми прагнемо і залишаємося відкритими для вивчення будь-яких таких пропозицій, які будуть відповідати всім завданням, пов'язаним з backstop, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit.

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