Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Європейська Комісія в четвер, 19 вересня, отримала від Великої Британії документи з ідеями щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вони закладають основу для “технічної дискусії” щодо питань митниці, виробництва товарів та санітарних правил, повідомила прессекретарка Єврокомісії Міна Андреєва, передає УНН із посиланням на DW.