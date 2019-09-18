В ЄС просять Джонсона "перестати прикидатися", що він веде перемовини з Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ведучий парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє закликав Бориса Джонсона припинити “прикидатися”, що він веде перемовини про угоду, передає УНН з посиланням на The Independent.
“Майже через три роки після референдуму в Великобританії я не думаю, що нам слід витрачати час на удавання в переговорах. Я думаю, що нам потрібно рухатися вперед з рішучістю”, — сказав Мішель Барньє, виступаючи в Європарламенті.
Барньє сказав, що ЄС “відкритий для будь-якої пропозиції Великобританії і готовий працювати день і ніч для досягнення прогресу”.
“Якщо Великобританія вийде з угоди, я хотів би нагадати, що ці питання просто не зникнуть. Вони були врегульовані в угоді про вихід, вони висвітлювалися, але вони все ще залишаються. Говоримо ми про мир в Ірландії, права громадян, бюджетні питання, всі вони повинні бути врегульовані”, — додав він.
Нагадаємо, в понеділок Джонсон зустрівся з главою Єврокомісії (ЄК) Жан-Клодом Юнкером.
Раніше Джонсон порівняв себе з некерованим персонажем коміксів “Неймовірний Халк”, заявивши, що Brexit відбудеться 31 жовтня.