В ЕС просят Джонсона "перестать притворяться", что он ведет переговоры с Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ведущий переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье призвал Бориса Джонсона прекратить "притворяться", что он ведет переговоры о сделке, передает УНН со ссылкой на The Independent.
“Почти через три года после референдума в Великобритании я не думаю, что нам следует тратить время на притворство в переговорах. Я думаю, что нам нужно двигаться вперед с решимостью”, — сказал Мишель Барнье, выступая в Европарламенте.
Барнье сказал, что ЕС “открыт для любого предложения Великобритании и готов работать день и ночь для достижения прогресса”.
“Если Великобритания выйдет из соглашения, я хотел бы напомнить, что эти вопросы просто не исчезнут. Они были урегулированы в соглашении о выходе, они освещались, но они все еще остаются. Говорим мы о мире в Ирландии, правах граждан, бюджетных вопросах, все они должны быть урегулированы ”, - добавил он.
Напомним, в понедельник Джонсон встретился с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.
Ранее Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов “Невероятный Халк”, заявив, что Brexit состоится 31 октября.