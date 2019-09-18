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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 75719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113483 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105267 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112036 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120477 просмотра

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В ЕС просят Джонсона "перестать притворяться", что он ведет переговоры с Brexit

В ЕС просят Джонсона "перестать притворяться", что он ведет переговоры с Brexit

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ведущий переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье призвал Бориса Джонсона прекратить "притворяться", что он ведет переговоры о сделке, передает УНН со ссылкой на The Independent.

“Почти через три года после референдума в Великобритании я не думаю, что нам следует тратить время на притворство в переговорах. Я думаю, что нам нужно двигаться вперед с решимостью”, — сказал Мишель Барнье, выступая в Европарламенте.

Барнье сказал, что ЕС “открыт для любого предложения Великобритании и готов работать день и ночь для достижения прогресса”.

“Если Великобритания выйдет из соглашения, я хотел бы напомнить, что эти вопросы просто не исчезнут. Они были урегулированы в соглашении о выходе, они освещались, но они все еще остаются. Говорим мы о мире в Ирландии, правах граждан, бюджетных вопросах, все они должны быть урегулированы ”, - добавил он.

Напомним, в понедельник Джонсон встретился с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.

Ранее Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов “Невероятный Халк”, заявив, что Brexit состоится 31 октября.

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