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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109418 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101313 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108536 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118844 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148366 просмотра

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Брюссель получил от Лондона неофициальные документы по Brexit

Брюссель получил от Лондона неофициальные документы по Brexit

Киев  •  УНН

 • 10537 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Европейская Комиссия в четверг, 19 сентября, получила от Великобритании документы с идеями по выходу страны из Европейского Союза. Они закладывают основу для “технической дискуссии” по вопросам таможни, производства товаров и санитарных правил, сообщила прессекретарка Еврокомиссии Мина Андреева, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам представителя британского правительства, “конфиденциальные технические” бумаги, которые не являются официальными документами, отражают идеи, выдвинутые Великобританией.

“Мы предоставим формальные письменные решения, когда будем готовы, а не в соответствии с искусственного дедлайна”, — отметил представитель правительства Великобритании после того, как ранее премьер-министр Финляндии заявил, что Лондон должен предоставить предложения до конца месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС просят Джонсона “перестать притворяться”, что он ведет переговоры с Brexit

В свою очередь британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что обе стороны достигли прогресса в переговорах.

“Я не хочу преувеличивать сделан прогресс, однако мы делаем успехи”, — отметил он. В то же время ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что в переговорах между Брюсселем и Лондоном остаются большие пробелы. “Трудности заключаются в том, что когда речь заходит о сути вопроса, пробелы все еще очень велики и нам не хватает времени”, — сказал он.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли призвал Брюссель проявить “креативность и гибкость” в переговорах.

“Жесткий подход сейчас не является методом для продвижения сделки и ответственность за поиск решения лежит на обеих сторонах”, — отметил он. Он также в очередной раз подтвердил позицию Лондона, Великобритания не примет “бекстоп” (backstop) — временный режим свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства.

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Между тем председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о возможности соглашения по Brexit. “Я думаю, что мы будем иметь соглашение”, — сказал он в интервью Sky News. Юнкер отметил, что режим backstop может быть заменен альтернативным вариантом.

Напомним, что Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта, но к этому сроку парламент не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения. В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить выход Великобритании до 31 октября.

Ранее Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов “Невероятный Халк”, заявив, что Brexit состоится 31 октября.

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