Брюссель получил от Лондона неофициальные документы по Brexit

По словам представителя британского правительства, “конфиденциальные технические” бумаги, которые не являются официальными документами, отражают идеи, выдвинутые Великобританией.

“Мы предоставим формальные письменные решения, когда будем готовы, а не в соответствии с искусственного дедлайна”, — отметил представитель правительства Великобритании после того, как ранее премьер-министр Финляндии заявил, что Лондон должен предоставить предложения до конца месяца.

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В свою очередь британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что обе стороны достигли прогресса в переговорах.

“Я не хочу преувеличивать сделан прогресс, однако мы делаем успехи”, — отметил он. В то же время ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что в переговорах между Брюсселем и Лондоном остаются большие пробелы. “Трудности заключаются в том, что когда речь заходит о сути вопроса, пробелы все еще очень велики и нам не хватает времени”, — сказал он.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли призвал Брюссель проявить “креативность и гибкость” в переговорах.

“Жесткий подход сейчас не является методом для продвижения сделки и ответственность за поиск решения лежит на обеих сторонах”, — отметил он. Он также в очередной раз подтвердил позицию Лондона, Великобритания не примет “бекстоп” (backstop) — временный режим свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства.

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Между тем председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о возможности соглашения по Brexit. “Я думаю, что мы будем иметь соглашение”, — сказал он в интервью Sky News. Юнкер отметил, что режим backstop может быть заменен альтернативным вариантом.

Напомним, что Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта, но к этому сроку парламент не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения. В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить выход Великобритании до 31 октября.

Ранее Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов “Невероятный Халк”, заявив, что Brexit состоится 31 октября.