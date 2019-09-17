Джонсона освистали учасники протесту в Люксембурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не став брати участь в прес-конференції з главою уряду Люксембургу Ксав’є Беттелєм за підсумками переговорів з Brexit після того, як його освистали учасники протесту. Про це повідомляє УНН із посиланням на бельгійський телеканал VRT та британське видання BBC.
За даними видань, у будівлі уряду Люксембурга, де проходили переговори між двома прем’єрами, зібралися десятки супротивників виходу Великої Британії з ЄС. Вони кричали “ганьба” на адресу Джонсона, коли той залишав зустріч.
Передбачалося, що обидва лідери проведуть спільну прес-конференцію, однак, як передає ДРТ, в результаті Беттелом поодинці розмовляв з журналістами.
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До зустрічі з Беттелєм Джонсон провів переговори з главою Єврокомісії (ЄК) Жан-Клодом Юнкером, які завершилися безрезультатно. Як повідомила ЄК, Євросоюз все ще не отримав від Великої Британії пропозицій щодо досягнення угоди про умови виходу королівства зі складу співтовариства в рамках угоди, схваленої Брюсселем і Лондоном 25 листопада 2018 року.
У ЄК підкреслили, що готові “працювати в режимі 24/7”, щоб досягти угоди з британською стороною, і в зв’язку з цим покладають надії на саміт ЄС, який пройде 17-18 жовтня.
У свою чергу в канцелярії глави британського уряду на Даунінг-стріт, 10 за підсумками зустрічі в Люксембурзі заявили, що активізують переговори c ЄС по Brexit і проводитимуть спільні консультації на щоденній основі.
Велика Британія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід із товариства. Однак депутати Палати громад британського парламенту тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутий між Брюсселем і урядом прем’єр-міністра Терези Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, потім — на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку, не зумівши вивести ситуацію з глухого кута. Змінив її Джонсон пообіцяв, що країна покине ЄС 31 жовтня з угодою або без.
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