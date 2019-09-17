Джонсона освистали учасники протесту в Люксембурзі

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не став брати участь в прес-конференції з главою уряду Люксембургу Ксав’є Беттелєм за підсумками переговорів з Brexit після того, як його освистали учасники протесту. Про це повідомляє УНН із посиланням на бельгійський телеканал VRT та британське видання BBC.