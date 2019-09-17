Джонсона освистали протестующие в Люксембурге

По данным издания, у здания правительства Люксембурга, где проходили переговоры между двумя премьерами, собрались десятки противников выхода Великобритании из ЕС. Они кричали “позор” в адрес Джонсона, когда тот покидал встречу.

Предполагалось, что оба лидера проведут совместную пресс-конференцию, однако, как передает ВРТ, в результате Беттелом одиночку разговаривал с журналистами.

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До встречи с Беттелом Джонсон провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, которые завершились безрезультатно. Как сообщила ЕК, Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках соглашения, одобренного Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года.

В ЕК подчеркнули, что готовы “работать в режиме 24/7”, чтобы достичь соглашения с британской стороной, и в связи с этим возлагают надежды на саммит ЕС, который пройдет 17-18 октября.

В свою очередь в канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 по итогам встречи в Люксембурге заявили, что активизируют переговоры c ЕС по Brexit и проводить совместные консультации на ежедневной основе.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из общества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутый между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, потом — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Изменил ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября с соглашением или без.

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