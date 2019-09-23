Великобритания и США договорились заключить торговое соглашение

Согласно источникам издания, политики могут объявить о достижении договоренности во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Один из собеседников газеты назвал это событие "большой победой" для Великобритании.

"По обе стороны Атлантики понимают, что это необходимо сделать до сих пор, потому что после этого начнется избирательный процесс в США", - считает он.

Во время выборов американские политики будут захвачены кампанией за Белый дом, а новый президент может не разделять мнений Трампа по поводу сделки.

Отмечается, что соглашение, которое подпишут два лидера, станет самой большой, которую США когда-нибудь заключали о свободной торговле с другой страной.

Хотя соглашение может быть подписано следующим летом, ее реализация сможет начаться только после завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года.

Напомним, в ЕС допустили изменение условий соглашения о Brexit.