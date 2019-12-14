У Лондоні почалися протести через перемогу партії Джонсона на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У п'ятницю кілька сотень демонстрантів пройшли через центр Лондона на знак протесту проти результатів британських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Демонстранти вигукували "Борис Джонсон: не мій прем'єр-міністр" та "Борисе, Борисе, Борисе: вихід, вихід, вихід".
Нагадаємо, Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемагає на виборах до Палати громад.
Консерватори, згідно з їхньою програмою, негайно ратифікують угоду про вихід з Євросоюзу.
Тоді 31 січня 2020 року Британія покине ЄС формально, а в кінці року, після закінчення перехідного періоду - і фактично.