Британский парламент утвердил законопроект о Brexit

"Через три с половиной года после того, как британцы поддержали Brexit на референдуме 2016 года, законопроект ... должен получить королевское согласие и станет законом в ближайшие дни", - пишет издание.

После выхода Британии из ЕС обе стороны вступят в 11-месячный переходный период.

"В течение этого времени Великобритания будет продолжать придерживаться правил и положений блока, пока будут разработаны условия его будущих отношений", - отмечает издание.

Напомним, Палата общин в Великобритании одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении.

Также сообщалось, правительство Великобритании потерпело четвертое поражение в Палате лордов, которая рассматривает законодательство о выходе Британии из Европейского союза (Brexit).